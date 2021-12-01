В Красноярском крае за сутки зафиксировали 726 новых случаев COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 1 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 153 348 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 726 случаев заболевания. Кривая статистики вновь поползла вверх. В Красноярске 176 новых случаев, в Норильске – 39, Норильске – 40, в Минусинске – 49, Канске – 54. В Богучанском районе 27, в Дзержинском – 26.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 612 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 227 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 123. Проведено тестов на коронавирус всего 4 307 076, из них за последние сутки 12 605. Обновленных данных по количеству выздоровевших и скончавшихся пока нет.

Добавим, что в эту статистику не входят закрытые города. В Зеленогорске 105 новых случаев за минувшие сутки, а всего 8 965. В Железногорске – 111 новых случаев заболевания коронавирусом, всего – 13 969.