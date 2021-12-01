В Красноярске четырех безработных будут судить за мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске четырех безработных будут судить за мошенничество. Точнее бывших безработных, которые незаконно воспользовались этим статусом и получали пособия. Четыре уголовных дела были заведены после прокурорской проверки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, происходило это в 2020 году. Четверо жителей Ленинского района краевого центра встали на учет по безработице, были признаны безработными и им было назначено пособие. Найдя себе источник заработка, они должны были сообщить об этом в центр занятости, но скрыли.

- Вопреки требованиям закона в период получения мер поддержки в качестве безработных они заключили трудовые и гражданско-правовые договоры о выполнении работ, получали доходы, что являлось основанием для снятия их с учета центром занятости населения и прекращения выплаты пособий, - прокомментировали в ведомстве.

Общая сумма полученных незаконно пособий составила более 140 тысяч рублей. Этого достаточно для того, чтобы наказать за нарушении закона.