В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 701 человек и погибли 34

np_title Фото: Мария ЛЕНЦ

30 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 701 человек, умерли - 34. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 152 622 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 701 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 136 220 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 34 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 492 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 508 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 351 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 404. Проведено тестов на коронавирус всего 4 294 471, из них за последние сутки 3 714, - добавляют в Роспотребнадзоре.