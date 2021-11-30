В Красноярском крае приостановили работу двух автомастерских из-за загрязнения природы

Нарушители будут наказаны через суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае инспекторы Минэкологии приостановили работу двух автомастерских: одна находится в Тасеевском районе, вторая – в Красноярске. Работники сервисов регулярно нарушали природоохранное законодательство. Как сообщают в правительстве, о том, что происходит рассказали местные жители.

Мастера из автосервиса в Тасеевском районе шины складывали на открытую почву, а вблизи ручья накопили свалку из отходов 4 класса опасности. Накануне Тасеевский районный суд запретил предпринимателю вести хозяйственную деятельность.

А в красноярской автомастерской выяснилось, что установленная в помещении покрасочной камера вентиляции неисправна, через нее в атмосферный воздух поступали загрязняющие вещества, а на дымовой трубе котлоагрегата нет системы газоочистки. Кроме того, организация работала без разрешительных документов, не проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, не подготовлена программа производственного экологического контроля.