В Хакасии у озера Шира поймали сборщиков заповедной облепихи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в заповеднике «Хакасский» на участке «озеро Шира» задержали сборщиков заповедной облепихи. Как сообщает «19rus.info», у нарушителей изъяли 20 кг ягоды.

Сама по себе облепиха не является редкой ягодой и не входит в перечень краснокнижных растений, но сборщики набрали ее на заповедной территории. Теперь им предстоит выплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей и возместить сумму ущерба.

Добавим, что на территории заповедника запрещено рубить лес, собирать ягоды, грибы, ловить рыбу и охотиться. Кроме того, нахождение без специального разрешения также карается по закону.