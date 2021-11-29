В Красноярском крае депутаты согласовали безвозмездную передачу Железногорску новых школьных автобусов

Железногорск получит пять новых школьных автобусов, находящихся в собственности Красноярского края.

Транспортные средства были получены по результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований. На сессии городского Совета депутаты единогласно поддержали обращение администрации.

Как ранее говорил мэр Игорь Куксин, за имеющимися у муниципалитета автобусами тщательно следят. Все они находятся в исправном состоянии. Но по закону срок их эксплуатации не может превышать 10 лет. Сейчас он как раз заканчивается, и новые автобусы будут как нельзя кстати. При этом их предшественники будут находиться в резерве на случай необходимости экстренной замены.

Уже с нового года безопасные и современные транспортные средства будут возить в городские школы детей из поселков ЗАТО г. Железногорск.