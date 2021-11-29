В Красноярском крае возвели 9 из 11 опор Высокогорского моста. Фото: пресс-служба министерство транспорта Красноярского края

В Енисейском районе Красноярского края установили 9 из 11 опор Высокогорского моста, два из них – за последнее время. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, строительство продолжается круглосуточно.

По словам министра транспорта края Константина Димитрова, работа идет по графику. На сегодняшний день смонтировано 2,4 тысячи тонн металлоконструкций из 8,4 тысяч тонн. Рабочие собрали 350 метров пролетов.

Строительство моста началось в 2020 году, а после прохождения ледостава в 2021 – продолжилось. Бурение велось на глубине 2 метров под водой. Сейчас специалисты готовятся к строительству автомобильных подъездов к мосту. После выполнения работ подрядчик должен будет содержать объект еще 3 года.

- В конце октября мостостроители соединили пролётом третью и четвёртую опоры будущей переправы. Длина конструкции составила 105 метров. Масса – 840 тонн. На установку ушло больше месяца. Монтажом занимались 50 человек, - добавили в пресс-службе минтранса.