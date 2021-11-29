В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 706 человек, умер 31 Фото: Мария ЛЕНЦ

29 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 706 человек, умер - 31. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 151 911 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 699 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 135 519 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Общей сложности от болезни скончались 7 458 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 561 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 234 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 352. Проведено тестов на коронавирус всего 4 290 757, из них за последние сутки 10 743, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.