Стройнадзор требует запретить брать деньги дольщиков застройщику жилых комплексов в Дивногорске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стройнадзор обратился в Арбитражный суд Красноярского края 25 ноября с требованием запретить ООО «Экострой» привлекать деньги дольщиков для работы. Как сообщает пресс-служба суда «Экострой» занимается строительством жилых домов по Набережной – Гидростроителей:

- ООО «Экострой» осуществляет строительство объекта: «Многоэтажные жилые дома по ул. Набережной – ул. Гидростроителей в районе лодочной станции г. Дивногорска, 1 очередь, 1 этап строительства» (далее – объект строительства), - сообщают в суде.

Стройнадзор требует запретить работу с привлечение денег дольщиков, так как «Экострой» неоднократно нарушал законодательство о долевом строительстве и не предоставил отчет о работе за 4-й квартал. Более того, сейчас объект простаивает, никак строительных работ не производится.

В Арбитражном суде Красноярского края в отношении «Экостроя» также возбуждено дело о банкротстве.