«Тотемка» зажигает «Ёлку волшебства»

Единственный в России детский благотворительный магазин «Тотемка», который открылся в Красноярске, открывает добрую новогоднюю акцию «Ёлка волшебства». В рамках акции каждый житель города сможет почувствовать себя волшебником, исполнив сокровенное желание мальчишки или девчонки из красноярского детского дома.

В наших силах вернуть ребятам, обделенным родительским теплом и лаской, веру в чудо и доброту. Взрослым под силу сделать так, чтобы дети поверили в новогоднюю сказку, и нет сомнений, что сказочный волшебник Дед Мороз объявится, поскольку в Красноярске живёт очень много по-настоящему добрых, отзывчивых людей.

Стать Дедом Морозом просто: приходите на «Ёлку волшебства», которая уже зажгла свои огни в магазине «Тотемка». Здесь чудесное новогоднее дерево, украшенное самодельными бумажными игрушками, на каждой из которых написано желание воспитанника детского дома - снимите её и исполните маленькую мечту ребенка!

Руководитель проекта «Тотемка» Мария Иванова:

«Благодаря «Ёлке волшебства» в 2020 году исполнились желания 68 ребят - воспитанников Красноярского детского дома № 1. Участниками акции стали многие красноярцы, среди которых - «Деловая Россия», игроки футбольного клуба «Енисей», представители власти, силовых структур и простые жители. И к концу декабря на волшебном дереве не осталось ни одной игрушки с желаниями – все ребята получили заветные подарки»!

Организаторы уверены, что в нынешнем году «Ёлка волшебства» станет еще чудеснее и призывают красноярцев сделать Новый год для воспитанников детского дома волшебным, ярким и запоминающимся. Праздник все ближе, украшение ёлки уже началось, а добрых волшебников ждут в детском благотворительном магазине «Тотемка» в ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты Красноярский рабочий, 120, цокольный этаж).

Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов:

«В начале декабря детскому благотворительному магазину «Тотемка» исполняется один год. Открывался он ближе к новогодним праздникам, призванными напоминать нам всем, как это важно дарить добро другим людям. Главная цель проекта «Тотемка» – помогать сиротам семьям с детьми, оказавшимся в сложном социальном положении, и мы получили огромную поддержку от жителей Красноярска. Спасибо каждому, кто помогает»!

В «Тотемку» неравнодушные красноярцы приносят детские вещи: как те, из которых уже выросли их чада, так и совсем новые, а также одежду и обувь для взрослых. Большая часть, порядка 90% собранных вещей, игрушек и книг, направляется нуждающимся: благодаря проекту «Тотемка» каждый может взять необходимые детские вещи абсолютно бесплатно, без каких-либо подтверждающих документов.

Кстати, «Тотемка» работает не только в Красноярске, но и далеко за его пределами: вместе с волонтерами благотворительный проект выезжал в с.Зыково, п.Кедровый, п.Емельяново, с.Камарчага. В районах края происходила бесплатная раздача вещей - с каждым днём проект объединяет и охватывает доброй миссией всё больше людей!