В Красноярске на билбордах размещают цитаты Патриарха Кирилла. Фото: kerpc.ru

В Красноярске на билбордах разместили цитаты Патриарха Кирилла в честь его 75-летия. Как сообщают в пресс-службе Красноярской епархии такой формат поздравления был выбран, чтобы подчеркнуть значения слов Патриарха не только для православных, но и для всего общества.

- В свой юбилей Патриарх Кирилл удостоился высшей государственной награды Российской Федерации — ордена святого апостола Андрея Первозванного. Он получил его из рук Президента Российской Федерации Владимира Путина, - добавили в пресс-службе Красноярской епархии.