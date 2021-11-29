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Общество29 ноября 2021 2:57

В Красноярске на билбордах размещают цитаты Патриарха Кирилла

Так красноярцы поздравили Первосвятителя с 75-летием
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске на билбордах размещают цитаты Патриарха Кирилла. Фото: kerpc.ru

В Красноярске на билбордах размещают цитаты Патриарха Кирилла. Фото: kerpc.ru

В Красноярске на билбордах разместили цитаты Патриарха Кирилла в честь его 75-летия. Как сообщают в пресс-службе Красноярской епархии такой формат поздравления был выбран, чтобы подчеркнуть значения слов Патриарха не только для православных, но и для всего общества.

- В свой юбилей Патриарх Кирилл удостоился высшей государственной награды Российской Федерации — ордена святого апостола Андрея Первозванного. Он получил его из рук Президента Российской Федерации Владимира Путина, - добавили в пресс-службе Красноярской епархии.