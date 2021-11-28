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Общество28 ноября 2021 10:45

Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать поп-ит, симпл-дипл и сквиш

В ведомстве отмечают, что антистрессовые игрушки помогают снизить напряжение
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Симпл-димпл

Симпл-димпл

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Красноярский Роспотребнадзор поделился рекомендациями по выбору популярных антистресс-игрушек: поп-ита, симпла-димпла и сквиша. В ведомстве отмечают, что эти предметы помогают снять стресс и стали довольно популярными среди взрослого населения края.

Роспотребнадзор охарактеризовал симпл-димпл и поп-ит как пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем, издающие приятные щелчки. А сквиш – как синтетическое нечто, которое после сжатия принимает свою форму обратно.

Ведомство подчеркивает, что на всех антистресс-игрушках должна быть маркировка, подтверждающая безопасность изделия, с указанием наименования игрушки, наименования и местонахождения изготовителя, импортера, контактную информацию, товарный знак, а также минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, способы ухода, срок службы, дату изготовления.

Также игрушки не должны иметь резкого запаха.