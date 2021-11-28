В центре Красноярска девушка пострадала в ДТП из-за таксиста, выехавшего на красный

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске 27 ноября произошло ДТП, где «лоб в лоб» столкнулись две иномарки – черный «Фольксваген» и красная «Мазда». Как сообщают в ГИБДД, водитель «Мазды» пытался проехать на красный сигнал светофора с левым поворотником, в то время как водитель «Фольксвагена» двигался на разрешающий свет.

Авария произошла на пересечении Дубровинского-Карла Маркса. 56-летний водитель красного «Фольксвагена» не предоставил преимущество черной «Мазде» и устроил лобовое столкновение. В результате пострадала 28-летняя пассажирка «Фольксвагена» - её доставили в больницу.