Две почтовые тележки поезда «Тында-Красноярск» сошли с рельс в Забайкальском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Забайкальском крае у пассажирского поезда «Тында-Красноярск» сошли с рельс 2 тележки почтово-багажного вагона. Как сообщают в МЧС, пострадавших на перегоне Новая Чара - Сакукан Каларского муниципального округа из-за небольшого ЧП нет.

- Девять пассажирских вагонов отцеплены, направлены согласно расписанию. Сошедшие колесные пары почтово-багажного вагона поставлены на железнодорожный путь, следуют на станцию Новая Чара. Габарит пути не нарушен. Задержки движения поездов нет, - прокомментировали происшествие в МЧС.

Сейчас на месте схода работает аварийно-восстановительная бригада Восточно-Сибирской железной дороги со станции Новая Чара.