В Красноярске собираются снести 7 ветхих домов в трех районах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют снести сразу 7 ветхих жилых домов. Как сообщается на сайте мэрии Красноярска, дома находятся в Советском, Кировском и Ленинском районах города.

Так, в Советском районе снесут деревянные двухэтажки на Никитина, 10 и 16, в Кировском районе – четыре каменных двухэтажные дома на Станочной, 7,9,11 и 13, все они находятся возле сквера «Кировский», в Ленинском районе под бульдозер пойдет двухэтажный дом на Свободной, 11.

Участки, на которых находятся жилые дома, перейдут в муниципальную собственность. Что будет планируется построить на месте домов пока неизвестно. Жильцов же планируется расселить, либо предоставить компенсацию.