В Красноярском крае открылся «Санаторий на дому» для маломобильных пенсионеров

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В Красноярском крае появился новый «Санаторий на дому» для маломобильных пенсионеров. Как сообщают в правительстве региона, красноярцы могут получить сеансы массажа, лазеро- и магнитотерапии, занятия адаптивной физкультурой, психологическую помощь и многое другое не выходя из дома. Сервисом уже воспользовались 500 жителей региона.

Все процедуры в домашних условиях проводят специалисты комплексных центров социального обслуживания в Ачинском, Богучанском, Канском, Краснотуранском, Минусинском, Нижнеингашском, Саянском, Тасеевском, Шушенском районах, Шарыповском муниципальном округе, Зеленогорске и Красноярске.

Курс оздоровления, в среднем, длится две недели. Комплекс процедур подбирается индивидуально, его разрабатывает врач с учетом состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и медицинских показаний.

В курс включено обязательное измерение артериального давления, занятия с психологом, лечебная физкультура, прием фиточая, специальный массаж, который подбирают в зависимости от заболевания.

- Решение проблем инвалидности и социальной адаптации граждан пожилого возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья к новым условиям жизни является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. Губернатор края Александр Усс поставил задачу внедрить данную практику работы с пожилыми людьми и инвалидами во всех городах и районах края, - отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.