Красноярские автомобилисты встали в 8-балльные пробки из-за выпавшего накануне снега

Со снежным коллапсом пытается справится снегоуборочная техника Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск заполонили пробки, образовавшиеся по всему городу из-за сильного снегопада, прошедшего вечером 25 ноября. Несмотря на снегоуборочную технику, которую читатели «Комсомольской правды» начали замечать еще с вечера, на дорогах образовались колеи и проехать довольно проблематично.

Горожане надеются, что снегоуборочная техника дойдет и до окраин Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпавший снег создал настоящий коллапс на дорогах: многие автолюбители начали попадать в заносы, не успевали затормозить и совершали ДТП. Судя по данным 2ГИС, аварии 25-26 ноября из-за снегопада случались чуть ли не каждые 500 метров.

Карта плотности ДТП скриншот: 2ГИС

Сотрудники ГИБДД просят красноярцев соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию. О количестве ДТП, произошедших после снежного коллапса, будет известно позднее.