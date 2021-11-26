Красноярские автомобилисты встали в 8-балльные пробки из-за выпавшего накануне снега

Со снежным коллапсом пытается справится снегоуборочная техника
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск заполонили пробки, образовавшиеся по всему городу из-за сильного снегопада, прошедшего вечером 25 ноября. Несмотря на снегоуборочную технику, которую читатели «Комсомольской правды» начали замечать еще с вечера, на дорогах образовались колеи и проехать довольно проблематично.
Горожане надеются, что снегоуборочная техника дойдет и до окраин
Фото: Мария ЛЕНЦ
Выпавший снег создал настоящий коллапс на дорогах: многие автолюбители начали попадать в заносы, не успевали затормозить и совершали ДТП. Судя по данным 2ГИС, аварии 25-26 ноября из-за снегопада случались чуть ли не каждые 500 метров.
Карта плотности ДТП скриншот: 2ГИС
Сотрудники ГИБДД просят красноярцев соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию. О количестве ДТП, произошедших после снежного коллапса, будет известно позднее.
Пробки в Красноярске были 8-балльные
Фото: Мария ЛЕНЦ