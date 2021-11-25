Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 9:35

В Красноярске с директора турфирмы, присвоившей деньги клиентов, взыскали более 700 тысяч рублей

Пострадали 16 человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске с директора турфирмы, присвоившей деньги клиентов, взыскали более 700 тысяч рублей

В Красноярске с директора турфирмы, присвоившей деньги клиентов, взыскали более 700 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директор турфирмы присвоила более 700 тысяч рублей клиентов. Как сообщает пресс-служба УФ ССП по краю, на банковские счета женщины пришлось обратить взыскания.

Директор турфирмы должна была оплатить перелет и проживание красноярских туристов, но вместо этого, забрала все деньги себе. В итоге красноярцы не смогли отправиться на отдых в Таиланд, Китай и Египет. Добиться справедливости удалось через суд, но и после этого директор турфирмы не торопилась возвращать деньги.

- На контроле сотрудников службы находились исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу 16 пострадавших от мошеннических действий. Причинённый ущерб был возмещён путем обращения взыскания на денежные средства, проступающие на банковские счета гражданки, - передают в пресс-службе УФ ССП.

Кроме задолженности, женщина также заплатила исполнительный сбор – 40 тысяч рублей.