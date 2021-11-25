В Красноярске с директора турфирмы, присвоившей деньги клиентов, взыскали более 700 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директор турфирмы присвоила более 700 тысяч рублей клиентов. Как сообщает пресс-служба УФ ССП по краю, на банковские счета женщины пришлось обратить взыскания.

Директор турфирмы должна была оплатить перелет и проживание красноярских туристов, но вместо этого, забрала все деньги себе. В итоге красноярцы не смогли отправиться на отдых в Таиланд, Китай и Египет. Добиться справедливости удалось через суд, но и после этого директор турфирмы не торопилась возвращать деньги.

- На контроле сотрудников службы находились исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу 16 пострадавших от мошеннических действий. Причинённый ущерб был возмещён путем обращения взыскания на денежные средства, проступающие на банковские счета гражданки, - передают в пресс-службе УФ ССП.

Кроме задолженности, женщина также заплатила исполнительный сбор – 40 тысяч рублей.