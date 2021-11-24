В Красноярском крае запланировано построить 6 новых городов на Енисее

Новые города появятся на берегу Енисея Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае построят 6 новых городов на Енисее. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Евгения Пащенко, их строительство начнется в 2022 году.

Условные названия новых городов - «Лесосибирск», «Дубчес», «Турухан», «Норильск», «Диксон» и «Бирюса». Предварительные варианты названий - географические обозначения для привязки к местоположению, на самом деле новые города будут находиться на удалении от реальных населенных пунктов с такими названиями. Их собираются расположить вдоль Енисея с целью развития северных территорий края и Арктики.

Градообразующими предприятиями новых населенных пунктов должны стать индустриальные парки. К примеру, «Лесосибирск» будет иметь промышленное направление, для него сейчас рассматривается место на правом берегу Енисея на съезде со строящегося Высокогорского моста.