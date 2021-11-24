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Общество24 ноября 2021 4:37

Шестилетняя девочка, украденная несколько месяцев назад в Красноярске, вернулась к маме

Малышку помогли вернуть сотрудники МВД вместе с приставами
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Красноярска вернули 6-летнюю дочь, украденную несколько месяцев назад – девочку долгое время у себя прятал бывший муж женщины. Как сообщают в пресс-службе УФССП, малышка здорова и сейчас проживает с мамой.

Оказалось, что мама 6-летней девочки пришла забирать свою дочь из детского сада, но её там не оказалось. Малышку уже забрал её папа – бывший муж красноярки. Но отдавать матери девочку он отказался. Мужчина сменил место жительства и спрятал ребенка от своей бывшей жены. Во время поисков девочки выяснилось, что у мужчины довольно большой долг по алиментам своему ребенку.

Чтобы добиться возвращения ребенка матери, судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве выезда за границу, в специальном праве управления транспортным средством. Также красноярец неоднократно привлекался к административной ответственности. В конечном итоге малышка вернулась домой.

Сейчас девочка живет с мамой, а со своим отцом она видится раз в неделю. Дальнейшее общение между родственниками уже определит суд.