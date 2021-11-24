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Политика24 ноября 2021 1:48

Депутаты Заксобрания Красноярского края проголосовали за приватизацию «Красноярскнефтепродукта»

Также на продажу могут быть выставлены Бархатовская птицефабрика и АО «Коркиноагропромхимия»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты законодательного собрания Красноярского края утвердили в первом чтении прогнозный план приватизации краевого имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, включающий в себя продажу пакета акций «Красноярскнефтепродукта», предприятия с крупнейшей сетью АЗС в регионе.

Также под приватизацию могут попасть еще две компании – Бархатовская птицефабрика и АО «Коркиноагропромхимия». Ранее региональное правительство заявляло, что эти организации больше не выполняют госфункций, и не конкурентны другим частным предприятиям. Потому власти приняли решение и получить доход в бюджет.

Большинство депутатов проголосовали «за» приватизацию, впереди рассмотрение во втором чтении.