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Здоровье23 ноября 2021 8:54

В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 705 человек, умер 31

Стопокоронавирус опубликовал статистику
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 705 человек, умер 31

В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 705 человек, умер 31

Фото: Мария ЛЕНЦ

23 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 705 человек, умер - 31. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 147 671 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 698 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 131 324 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Общей сложности от болезни скончались 7 253 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 555 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 355 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 213. Проведено тестов на коронавирус всего 4 207 755, из них за последние сутки 2 973, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск