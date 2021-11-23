Создание миров или аниме: в какие игры играют красноярцы

Аналитики МегаФона в ноябре отметили всплеск мобильного трафика на гейминговых сервисах на территории Красноярского края. В компании это связали с пасмурной осенней погодой, длинными выходными и учебными каникулами. Анализ обезличенных данных показал, что за период нерабочих дней в начале месяца красноярцы провели за игрой в полтора раза больше времени, чем неделей ранее. Специалисты отмечают, что в целом интерес жителей региона к играм на мобильных устройствах стабильно растет.

Так, за последние три месяца они играли на 25% больше, чем за аналогичный период в начале года. При этом по объемам трафика на гейминговых платформах в 2021 году жители Красноярского края занимают первое место в Сибири. Всего с начала года они прокачали сеть МегаФона на 1300 терабайт.

Виртуальные миссии в основном предпочитают школьники и студенты – в течение года мобильная активность в игровой сфере повышалась именно в периоды учебных каникул. Например, в июле объем передачи данных на гейминговые сервисы в крае вырос на 45%. За лето абоненты скачали 30% от годового игрового трафика. Как правило, после затяжных праздников и отдыха пользователи возвращаются в офлайн – сразу после январских и летних каникул интерес к играм снижался на 17%.

Сейчас первое место в красноярском геймерском рейтинге занимает американская платформа Roblox, где пользователи могут самостоятельно создавать любые миры. Аудиторию приложения, в основном, составляют подростки, которые в игре осваивают основы программирования. На втором месте – сетевые бои легендарной игры Call of Duty: Mobile. Замыкает тройку ролевая аниме-игра Genshin Impact китайского разработчика miHoYo – виртуальные испытания в мире Тейват также популярны у поколения Z. Средний возраст аудитории самых востребованных у красноярцев игр, согласно данным разработчиков, составляет 12 лет.

Топ-10 мобильных игр, по версии абонентов МегаФона в Красноярском крае:

- Roblox

- Call of Duty: Mobile

- Genshin Impact

- Mobile Legends: Bang Bang

- Brawl Stars

- PUBG MOBILE

- Garena Free Fire

- Minecraft

- Clash Royale

- Clash of Clans

Половина геймингового трафика в крае приходится на загрузку «тяжелого» игрового контента для ПК и игровых консолей. Скорость передачи данных МегаФона – самая высокая в регионе, по данным исследования международной компании Ookla, – позволяет комфортно играть и скачивать игры с крупнейших цифровых платформ, таких как Steam, PlayStation Store, Blizzard Entertainment, Ubisoft, GameLoft.