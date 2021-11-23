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Общество23 ноября 2021 4:28

Девятилетняя модель из Красноярска приняла участие в неделе моды в Москве

Третьеклассница Алиса Парфенова приняла участие крупнейшей неделе «ESTET FASHION WEEK»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Девятилетняя модель из Красноярска приняла участие в неделе моды в Москве. Фото: vk.com/clubmodernbeauty

Девятилетняя модель из Красноярска приняла участие в неделе моды в Москве. Фото: vk.com/clubmodernbeauty

9-летняя красноярка Алиса Парфенова приняла участие в московской неделе моды «ESTET FASHION WEEK». Как сообщают в модельном агентстве Modern Beauty, неделя является крупнейшим модным мероприятием Москвы.

- ESTET FASHION WEEK» — проходит в крупнейшем выставочном зале ювелирных украшений Москвы дважды в год. Он собирает более 8 тысяч зрителей, - рассказывают в агентстве.

Алиса Парфенова на мероприятии представляла итальянский бренд одежды. Перед поездкой она победила в конкурсах в Красноярске.