Девятилетняя модель из Красноярска приняла участие в неделе моды в Москве. Фото: vk.com/clubmodernbeauty

9-летняя красноярка Алиса Парфенова приняла участие в московской неделе моды «ESTET FASHION WEEK». Как сообщают в модельном агентстве Modern Beauty, неделя является крупнейшим модным мероприятием Москвы.

- ESTET FASHION WEEK» — проходит в крупнейшем выставочном зале ювелирных украшений Москвы дважды в год. Он собирает более 8 тысяч зрителей, - рассказывают в агентстве.

Алиса Парфенова на мероприятии представляла итальянский бренд одежды. Перед поездкой она победила в конкурсах в Красноярске.