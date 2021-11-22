В Красноярске на Павлова 20-летний мужчина попал под электричку

Фото: Мария ЛЕНЦ

На правом берегу Красноярска 20-летний мужчина попал под электричку и серьезно пострадал. Как сообщили в транспортной полиции, по предварительным данным, парень мог быть пьяным.

ЧП произошло на перегоне станций Енисей – Злобино. Полицейский выяснили, что машинист увидел парня, который переходил ЖД-пути в неположенном месте, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Горожанин серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

- В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и причины, по которым гражданин пренебрег правилами безопасности. По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Юноша госпитализирован в одну из городских больниц с многочисленными травмами, - пояснили в МВД.