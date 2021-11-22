В Красноярском крае дважды продали один и тот же земельный участок разным людям

Фото: ИВАНОВА Диана

В Курагинском районе Красноярского края местная жительница дважды продала один и тот же земельный участок разным людям. Как сообщают в МВД, теперь продавцу земли грозит до 5 лет лишения свободы.

Факт мошенничества выяснился, когда уже второй покупатель пошел регистрировать свою землю в ведомство, но ему отказали, так как участок находится в собственности у другого человека. Тогда обманутый 27-летний покупатель обратился в полицию.

Силовики довольно скоро выяснили, что 36-летняя жительница края сначала продала один раз этот участок вполне законно, а второй раз решила просто подзаработать и провела аферу с продажей.

На горе-продавца заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы.