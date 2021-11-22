В Красноярском крае бензовоз съехал с парома в реку

Фото: ЧП Лесосибирск

В Красноярском крае бензовоз съехал с накренившегося парома прямиком в реку. Фото слегка потонувшего парома опубликовали в группе «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, что паром ушел почти целиком под воду, а вот бензовоз не потонул. В комментариях пользователи уже прозвали паром «Титаником».

Инцидент произошел в районе Зырянка Казачинского района. В ГИБДД пояснили, что ЧП произошло в ночь с 19 на 20 ноября. Бензовоз упал с парома, но в течение часа пришел другой паром и благополучно уехал. В ведомстве добавили, что не работали на месте и не располагают дополнительной информацией, так как это не ДТП.