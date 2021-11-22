В Красноярске возле Успенского мужского монастыря появится причал

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В Красноярске появится причал возле Успенского мужского монастыря для различных судов. Об этом заявила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина в ходе своего доклада депутатам заксобрания.

Верхушина отмечает, что на разработку проектно-сметной документации в бюджете запланировано около 12 000 000 рублей. Сам проект будет готов в 2022 году. Руководитель агентства по туризму предполагает, что пассажиропоток причала в сутки должен составить более 200 человек.