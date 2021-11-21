Красноярские родители могут оформить детей в садик без очереди Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские родители могут оформить детей в возрасте т 3 до 5 лет, в садик, не дожидаясь, пока придет официальная очередь. Им помогут меры господдержки. Как рассказали в пресс-службе администрации города, с 2014-го года реализуется проект по приобретению услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста у индивидуальных предпринимателей, заключивших контракт с муниципальными детскими садами. Такое сотрудничество позволяет компенсировать часть родительских затрат за посещение коммерческого сада.

Так, родители оплачивают 1765 рублей – сумма родительской платы в муниципальных садах. А городской бюджет доплачивает еще около 9 тысяч рублей. Правда, если родители захотят для ребенка дополнительные услуги – бассейн, например, или занятия по английскому языку, это уже родители оплачивают самостоятельно.

На данный момент более 3 тысяч детей посещают частные сады по муниципальной программе. В дошкольных учреждениях еще есть 470 вакантных мест. Также родители дошколят могут воспользоваться другой мерой господдержки и получать ежемесячно 6 216 рублей. Право на получение таких выплат имеют родители (законные представители) ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Дети должны быть поставлены на учет в дошкольное учреждение не позднее 31 марта 2019 года. Для получения выплат необходимо написать заявление о снятии ребенка с учета в территориальном отделе главного управления образования по месту жительства. Выплаты будут начисляться с момента написания заявления в МФЦ или на портале Госуслуг.