«Вонь такая стоит!»: улицу в Красноярске затопило сточными водами Фото: Социальные сети

В красноярском микрорайоне «Покровский» 20 ноября воздух пропитался едким запахом. Как оказалось, зловоние распространилось из-за разлившихся по округе сточных вод. На коммунальное ЧП местные жители пожаловались в инстаграм-аккаунте микрорайона.

Как выяснилось, канализация «вышла из берегов» из-за сильного засора. Жильцы близлежащих домов в этом виноваты сами: выбрасывают в унитазы крупные бытовые отходы.

— После ликвидации мусорной пробки, проезжую часть почистят от наледи и посыпят песчанно-солевой смесью», — цитирует представителя «Краскома» портал «Проспект Мира».

В коммунальной компании попросили жителей города соблюдать простые правила пользования унитазом и тогда проблем такого рода не будет.