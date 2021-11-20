Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм20 ноября 2021 3:56

От Красноярска до Дивногорска могут запустить «плавучие электрички»

Скоростные катамараны Ecocruiser способны развивать скорость до 40 километров в час
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
От Красноярска до Дивногорска могут запустить «плавучие электрички»

От Красноярска до Дивногорска могут запустить «плавучие электрички»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следующим летом от Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Захар Енджиевский.

— Это будут не обычные тихоходные речные «трамвайчики» или заслуженные «Метеоры» на подводных крыльях, а скоростной катамаран на электрической тяге класса «река – море» Ecocruiser, — написал Енджиевский на своих страницах в социальных сетях.

Отмечается, что единовременно такой эко-транспорт способен довезти вплавь 130 пассажиров. Он может развивать скорость до 40 километров в час. И при этом, он практически бесшумен.

— Новость хорошая, поскольку, если планы будут реализованы, это позитивно скажется и на экологической ситуации, и на туристической привлекательности Красноярска, — отметил Енджиевский.