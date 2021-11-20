Где в Красноярске привиться «Спутником Лайт» и «Спутником V» расскажет телеграмм-канал Фото: Ксения Высотина

Красноярский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил свои информационные возможности. Теперь в свои оповещения о состоянии очередей в пунктах вакцинации он добавил информацию по наличию вакцин.

Специальный бот — @vakcinatut_bot позволяет выбрать необходимый вам район и место введения вакцины, после чего показывает актуальную статистику там.

Напомним, что «Спутник Лайт» используется только при ревакцинации или после перенесенного коронавируса.