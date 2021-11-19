Строительство скоростного трамвая в Красноярске начнут через три года

Строительство ветки скоростного трамвая в Красноярске начнут через три года Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство ветки для скоростного трамвая в Красноярске может начаться через три года. За это время планируется разработать проектно-сметную документацию. Скоростная ветка соединит правый берег и микрорайон Солнечный. Об этом рассказал губернатор Александр Усс в интервью телеканалу «Енисей».

- Развитие трамвайной сети предполагает обновление подвижного состава, обновление путей на правобережье, а также строительство скоростной линии от правого берега до микрорайона Солнечного. Надеюсь, что проект строительства новой трамвайной линии появится максимум через три года. Мы планируем, что такие экологичные и современные виды транспорта, как трамвай и троллейбус, а в будущем и метро станут лицом транспортной системы Красноярска. Переход на современные виды транспорта – это борьба за экологию города и абсолютный приоритет для всех нас, - сказал глава региона.

Добавим, что на сегодня в краевой столице значительно обновлен подвижной состав трамвайного и троллейбусного парка. До конца года в рамках нацпроекта «Экология» поступят еще 50 троллейбусов и 25 трамваев. Кроме этого, планируется капитальный ремонт трамвайных путей от остановки «Нефтебаза» до КрасТЭЦ и от поселка Энергетиков до ул. Матросова.