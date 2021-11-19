В Красноярском крае за сутки заразились коронавирусом 707 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14 часов 19 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрирован всего 144 861 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 707 случаев заболевания. Судя по представленной таблице, наибольшее количество случаев приходится на Красноярск – 172, в Канске – 72, Норильске – 48, Кежемском районе – 31, Назаровском районе – 30, по 26 в Минусинске и Емельяновском районе, в Ачинске – 24.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 882 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 356 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 123. Проведено тестов на коронавирус всего 4 169 765, из них за последние сутки 13 937.

По данным регионального минздрава за минувшие сутки зарегистрировано 29 скончавшихся от коронавируса и его последствий пациентов, а всего с начала пандемии – 7 149. Количество выздоровевших меньше, чем вновь заболевших – 685 человек, а всего с начала пандемии 128 531.

Добавим, что данные по закрытым городам фиксируются отдельно. В Железногорске за сутки выявлено 149 новых заразившихся, 156 выздоровели и 3 скончались. В Зеленогорске 79 новых случаев, 56 выздоровели и 1 скончался.