В Красноярском крае пассажир избил начальника поезда. Стоп-кадр видео

На станции Иланской Красноярской железной дороги транспортные полицейские сняли буйного пассажира, который избил начальника поезда. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 41-летний житель Новосибирска возвращался с вахты на поезде Владивосток-Москва.

В вагоне-ресторане как следует «подкрепился» алкоголем, а когда вернулся в свой вагон, устроил дебош – шумел, задирал соседей, матерился. На замечания проводника реагировал неадекватно. Вызвали начальника поезда – пьяный гражданин накинулся на него с кулаками и несколько раз ударил по лицу. После этого работники поездной бригады сообща побороли буйного пассажира, связав ему руки и ноги. Вызвали линейную полицию и ссадили с поезда на ближайшей станции.

Объяснения, которые дал новосибирец в полиции после того, как его разум прояснился: «пил, много пил, ничего не помню, как дрался – тоже не помню». На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».