В Красноярске в выходные будет легкий морозец до -10 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди выходные и у многих красноярцев в пятницу вопрос: какая будет погода – от этого зависит, как они проведут выходные. Если тепло – пойдут гулять в парк, зоопарк или выедут за город. Если же холодно... в общем, по обстоятельствам.

А между тем синоптики прогнозируют вполне комфортную погоду. В ночь с пятницы на субботу 20 ноября нас ждет небольшой морозец до -16 градусов, днем в субботу – до -10, далее в ночь выходных уже -11, а в воскресенье 21 ноября днем - -5 градусов. Возможны небольшие осадки и юго-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду.

А на новую рабочую неделю специалисты предсказывают потепление: в понедельник днем 22 ноября столбик термометра поднимется до нуля, во вторник и среду ожидаются снегопады при плюсовой дневной температуре. Ночью будет в пределах 3 – 4 градусов ниже нуля. И при этом южный и юго-западный ветер до 4 – 5 метров в секунду. Отсюда выводы: на дорогах будет гололедица, следует быть осторожными при поездках, особенно за пределы города.