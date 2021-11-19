В Норильске столкнулись «Камаз» и автобус с рабочими, есть пострадавшие. Стоп-кадр видео

В Норильске столкнулись «Камаз» и автобус ПАЗ, который перевозил рабочих. Есть пострадавшие. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края, произошло это накануне, 18 ноября, около 20 часов вечера на трассе Норильск – Алыкель.

Предварительно известно, что грузовик ехал из Кайеркана в Норильск. На перекрестке неравнозначных дорог водитель «Камаза» не предоставил преимущество движения автобусу, который двигался по главной дороге во встречном направлении и поворачивал налево.

В салоне автобуса находились 18 человек. Пострадали пятеро рабочих и водитель. Их на машинах скорой помощи увезли в городскую больницу в состоянии различной степени тяжести на обследование. На месте долго работали сотрудники дорожной полиции, устанавливая причины аварии. Проблемы с движением транспорта были, но незначительные.