Пропавшая в Красноярске 14-летняя школьница найдена

Пропавшая в Красноярске 14-летняя школьница найдена. Накануне 18 ноября стало известно о том, что девочка ушла в школу в 9 часов утра и исчезла. Она живет на улице Мечникова в Железнодорожном районе, школа находится на той же улице. Но девочку никто не видел, в учебном заведении она не появлялась. На связь с родными не выходила.

И когда отец обратился в полицию, по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции № 7: были созданы поисковые группы из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых и сотрудников уголовного розыска. Так же подключились волонтеры-поисковики. Опросили подруг, проверили все места, где девочка могла находиться.

И вот ранним утром 19 ноября стало известно: нашлась. Самое главное – жива и здорова, никак не пострадала. А вот где она была и почему ушла – это уже будут выяснять сотрудники ПДН.