В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 701 человек, погибли 30 пациентов

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В красноярском крае за минувшие 24 часа жертвами ковида стали 30 пациентв, уровень заболеваемости медленно идет на спад, но по-прежнему остается на высоком уровне – 701 человек за сутки. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 144 154 жителя края, погибло – 7 100 пациентов.

Прирост выздоравливающих потихоньку набирает обороты – за сутки смогли справиться с вирусом 701 человек, а с начала пандемии – 127 846 жителей региона.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 649 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 403 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 853. Проведено тестов на коронавирус всего 4 155 828, из них за последние сутки 14 058, - пояснили в Роспотребнадзоре.