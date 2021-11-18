В Красноярском крае кинотеатр отказался показать фильм единственному зрителю

В Красноярском крае кинотеатр оказался показать фильм единственному зрителю Фото: Мария ЛЕНЦ

Ачинский кинотеатр «Эдем» оштрафовали за нарушение прав потребителя. Мужчина пришел, чтобы посмотреть фильм. Но то ли время было неподходящее, то ли рейтинги у картины ниже низкого. Только зритель оказался в единственном числе, а в кассе кинотеатра отказались продать ему билет. Обиженный гражданин обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Доводы администрации «Эдема» оказались несостоятельными.

- Управлением Роспотребнадзора за выявленные нарушения на виновное должностное лицо наложен штраф в размере 3000 рублей, - прокомментировали в ведомстве и пояснили, что в силу требования п. 22 Правил по киновидеообслуживанию населения (он был утвержден еще в 1994 году), объявленный в программе киновидеофильм должен быть показан независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей.

Напомним, что в соответствии с указом губернатора Красноярского края сейчас попасть к кинотеатры, театры и другие культурно-развлекательные заведения можно только при наличии сертификата о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании.