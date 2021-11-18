СУЭК помогла благоустроить «Лайк-парк» в назаровском поселке Горняк

Дети с радостью играют в «Лайк-парк» в любую погоду. Фото предоставлено компанией

В поселке Горняк города Назарово Красноярского края установили малые игровые формы для детского досуга. Площадка появилась благодаря Межрегиональному конкурсу социальных проектов «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», который ежегодно проводят СУЭК Андрея Мельниченко, Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития». Проект из поселка Горняк «Лайк-парк» вошел в число победителей конкурса.

В самом центре поселка появились малые игровые формы для детского досуга. Восемь лет назад здесь оформили зону отдыха для юных горняковцев: горки, качели, песочница, турники, качалки на пружинах. В текущем году инициативная группа жителей поселка решила продолжить благоустройство и подала заявку конкурс «Комфортная среда обитания». Свой проект жители назвали «Лайк-парк». СУЭК поддержала идею и выделила средства на приобретение дополнительных архитектурных форм.

СУЭК помогла создать хорошие условия для досуга. Фото предоставлено компанией

– Численность микрорайона составляет более 600 человек, из них 260 – это дети, – рассказывает Татьяна Зайкова, руководитель проекта и местная жительница. – Поэтому мы стараемся создать им хорошие условия для досуга, прогулок, ведь важно, чтобы ребятишки играли там, где живут, а не ездили за развлечениями в город.

СУЭК активно участвует в благоустройстве поселка. В 2020 году сотрудники Назаровского разреза высадили вблизи детской площадки еловую аллею в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Летом над ней шефствуют ребята из трудовых отрядов компании и волонтеры угледобывающего предприятия.

Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится СУЭК в поддержку национального приоритетного проекта «Жилье и городская среда». Всего за время его существования в шахтерских регионах Сибири и Дальнего Востока на грантовые средства угольной энергетической компании было реализовано свыше 150 проектов, в том числе 36 – в текущем, юбилейном для СУЭК году.