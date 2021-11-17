В Красноярске жильцы девяти многоэтажек отказались от капитального ремонта. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске жильцы девяти многоэтажек отказались от капитального ремонта. Такое право у собственников жилья есть. Они оформили свой отказ, как положено, протоколами общих собраний и направили их техническому заказчику работ – в МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления».

В двух домах жители отказались от капремонта потому что решили копить средства на него на спецсчете и самостоятельно принимать решения о видах и сроках работ. В одном доме идет процедура переоформления, еще в одном передумали, несмотря на аргументы в пользу проведения работ.

Жильцы остальных многоэтажек считают, что любой ремонт, даже самый маленький, помешает признать их жилье аварийным и подлежащим расселению. Однако, по мнению экспертов, такое решение может навредить собственникам. Так как решение о признании аварийности принимается с учетом множества факторов, основанных на состоянии абсолютно всех конструктивных элементов дома. До момента окончательного расселения жильцам в любом случае будет необходимо жить в своих квартирах, пояснили в администрации город.