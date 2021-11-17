Месторождение газа на севере Красноярского края назвали в честь погибшего министра МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новое газоконденсатное месторождение на Таймыре назвали в честь Евгения Зиничева. Министр МЧС России погиб на севере Красноярского края 8 сентября этого года, когда в окрестностях Норильска проходили масштабные межведомственные учения. Он пытался спасти упавшего со скалы в воду известного режиссера Александра Мельника, но не сумел. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Добавим, что по действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объему запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Разработкой месторождения занимается предприятие «Ермак-Нефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» и британской BP.