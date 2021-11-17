Авиакомпании отказали в субсидиях на авиаперелеты из Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпании «Аэрофлот» отказали в субсидировании полетов из Красноярска. Такое решение приняло Министерство транспорта РФ. А это значит, что красноярцам придется приобретать билеты по полной коммерческой стоимости, что существенно отразится на кошельках сибиряков.

Добавим, что летом этого года крупнейшая российская авиакомпания открыла в аэропорту «Красноярск» свой авиахаб. И, кстати, за лето успела перевести из него около 203 тысяч пассажиров. В 2022 году она планировала перевозить пассажиров напрямую по 12 направлениям, минуя столицу, и рейсы будут, но насколько теперь будут востребованы билеты, пока сказать сложно.

Есть и хорошая новость: субсидии получила региональная авиакомпания «КрасАвиа» - на межрегиональные перевозки из Красноярска в Кемерово, Кызыл, Усть-Илимск, Усть-Кут, Горно-Алтайск, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.