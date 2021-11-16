Жительница Красноярска тайно оформила кредит на любимого, чтобы погасить свои долги

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Жительница Красноярска тайно оформила кредит на любимого мужчину через онлайн-банк на его телефоне, чтобы погасить свои долги. Как сообщает МВД, но «вынужденный владелец» кредита об этом не знал и обратился с заявлением в полицию.

Оказалось, что ранее судимой женщине нужно было погасить свой долг в размере 200 000 рублей, поэтому она подала от имени своего молодого человека заявку в банк и получила 390 000 рублей. В ходе следствия обвиняемая погасила всю сумму кредита.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 6 лет лишения свободы.