За сутки в Красноярском крае количестве заболевших ковидом увеличилось на 721 человека Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 15 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 142 026 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 721 случай заболевания. И хоть общая статистика в течение последней недели медленно, но верно идет вниз, то по некоторым городам и районам она ухудшается.

Так в Красноярске количество новых случаев составляет 176, в Ачинске – 46, Канске – 41, Лесосибирске – 33, Березовском и Шушенском районах – по 30, Дивногорске – 29.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 015 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 439 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 827. Проведено тестов на коронавирус всего 4 127 602, из них за последние сутки 8 368.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам. В Железногорске в настоящее время от ковида лечатся 1 882 человека, в том числе за последние сутки плюс 4. Обновленных данных по Зеленогорску пока нет.