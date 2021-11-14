20-летний житель Красноярска обокрал ювелирный на 184 000 рублей, чтобы отметить день рождения

Фото: Мария ЛЕНЦ

20-летний житель из Красноярска обокрал ювелирный магазин на 184 000 рублей – выхватил из рук продавца 3 золотые цепочки – чтобы отпраздновать свой день рождения. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит до 4-лет лишения свободы.

Кража произошла еще в июле 2021 года – к полицейским обратился представитель одного из ювелирных магазинов Кировского района Красноярска. Оказалось, что в один из дней к ним в магазин пришел молодой парень, и попросил показать 3 золотые цепочки – он якобы хотел их купить. Но когда продавец взял драгоценности в руки, то незнакомец выхватил золото и сбежал. Как позднее выяснило следствие, горожанин заложил ювелирные изделия в ломбард, а вырученные деньги потратил на празднование своего дня рождения.

В отношении парня было заведено уголовное дело по статье «грабеж». Горожанин нанес магазину ущерб, оцененный в 184 000 рублей. Если суд признает его виновным, то парню светит до 4 лет лишения свободы.