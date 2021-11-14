Красноярский автобус сорвался с буксировочного троса и повалил столб на Брянской

Фото: ГИБДД

В Красноярске 13 ноября на Брянской произошло ДТП во время буксировке пассажирского автобуса на жёсткой сцепке. Как сообщили в ГИБДД, людей в салоне ПАЗика не было, пострадавших нет.

Все произошло вечером – пассажирский автобус с неисправностью буксировался КАМАЗом к месту ремонта на жесткой сцепке. Проезжая улицу Брянская, автобус открепился от КАМАЗа, покатился самостоятельно и врезался в линию опоры электропередач. Столб не выдержал столкновения и завалился.

К счастью, людей в салоне автобуса и возле опоры не было, поэтому после столкновения ПАЗика и столба никто не пострадал.