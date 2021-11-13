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Происшествия13 ноября 2021 13:14

Семья с четырьмя детьми пострадала в ДТП на парковке у «Царь-рыбы» под Красноярском

Шесть человек были доставлены в больницу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Многодетная семья с четырьмя детьми пострадала в ДТП на парковке у "Царь-рыбы" под Красноярском

Многодетная семья с четырьмя детьми пострадала в ДТП на парковке у "Царь-рыбы" под Красноярском

Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

На парковке смотровой площадки «Царь-рыба» в ДТП пострадала многодетная семья. В момент аварии у машине находились четверо детей, сообщили в ГИБДД Красноярска.

- По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим»не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень и здание,- сказали в ведомстве.

Всего в машине ехали семь человек. В том числе, дети 12,5,3 лет и один двухмесячный малыш. При этом все ребятишки перевозились с грубейшими нарушениями правил безопасности.

- Пятилетний ребенок ехал без детского удерживающего устройства, трехлетний находился в кресле, не соответствующим его росту и весу, грудничок перевозился в обычном «коробе» на руках у 12-летнего пассажира,-отметили в ГИБДД.

Водитель авто будет привлечен к ответственности.