Браконьер из Красноярского края заплатит штраф за рыбалку в заказнике «Бреховские острова» Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае под суд был отправлен бригадир рыболовецкого суда. Следователи доказали его причастность к браконьерству. На особо охраняемой территории, в заказнике «Бреховские острова», он вместе с сообщниками выловил свыше 400 экземпляров рыбы, сообщили в региональной полиции.

— При патрулировании акватории реки Енисей вблизи поселка Байкаловск полицейские заметили рыболовецкий теплоход. Установив за ним наблюдение стражи порядка, увидели неподалеку три моторные лодки, с которых несколько мужчин при помощи сетей осуществляли добычу водных биологических ресурсов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По подсчетам экспертов, ущерб составил свыше 700 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что бригадир судна уже был судим за браконьерство. Когда на мужчину завели уголовное дело, он поспешил выплатить сумму ущерба, чтобы ему смягчили наказание. В итоге преступник должен будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей.